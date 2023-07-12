ПМЭФ в 2024 году запланирован на 5-8 июня
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня 2024 года, сообщается в среду на сайте Росконгресса.
"Форум 2023 года ясно показал, что, несмотря на турбулентность мировой экономики, многие страны готовы наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
26-й Петербургский международный экономический форум состоялся в северной столице 14-17 июня. Почетной страной-гостем выступили ОАЭ.