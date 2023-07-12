"РН-Смазочные материалы" через суд взыскала с партнера 44 тысячи евро

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "РН-Смазочные материалы" о взыскании около 44,3 тысячи евро с ООО "КИИП Тренд" за непоставку по договору импортных присадок.

Как следует из материалов дела, 10 ноября 2020 года компании заключили соответствующий договор. "КИИП Тренд" 22 ноября 2021 года направил истцу оферту на поставку присадок до 31 марта 2022 года, которую тот акцептовал 21 февраля и направил заказ на 20 тонн продукции Anglamol 2240A на 188,4 тысячи евро с исполнением 30 марта 2022 года, еще одной партии на 182,8 тысячи евро к 20 апреля, 8 тонн Lubrisol 7907 на 68 тысч евро и 0,5 тонн этой же марки на 3,6 тысячи евро к 30 апреля. Ответчик заказы не исполнил и продукцию не поставил.

Согласно договору, просрочка поставки продукции более чем на 20 дней от установленного заказом срока является отказом поставщика от исполнения обязанностей, и покупатель вправе требовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости неполученного товара.

Ссылка "КИИП Тренд" на невозможность поставки продукции в связи с принятием 23 февраля 2022 Советом Европейского Союза санкций, вводивших ограничения на финансовые операции с Россиейи запрет на поставку в страну ряда товаров, судом была отклонена поскольку ответчик не представил соответствующих доказательств.

Так, компания не привела подтверждающих документов об отказе порта Роттердама, в котором находился контейнер с присадками, принимать к перевозке грузы, отправляемые в Россию, и приостановке таможенными органами Нидерландов оформления грузов для компаний из нашей страны. Помимо этого, в судебном решении отмечается, что в ходе разбирательств "не представлено доказательств попыток ответчика изменить логистический маршрут доставки груза или изменить вид транспорта доставки груза или обжаловать действия/бездействия органов или должностных лиц, препятствующих доставке груза".

"Таким образом, ответчиком не представлено доказательств того, что он действовал при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства", - сделал вывод суд.

Арбитраж также не принял доводы общества на односторонний отказ производителя продукции Lubrizol France SASU в отгрузке продукции для ООО "КИИП Тренд" с 23 февраля 2022 года со ссылкой на невозможность таможенного оформления продукции, а также на введение с 1 марта полной предоплаты и требования сертификата конечного пользователя, о том, что товар не будет использован в военных целях. Согласно Гражданскому кодексу РФ, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, а также отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров не являются основаниями для освобождения от исполнения обязательства. Суд не принял доводы ответчика о том, что введение санкционных ограничений явилось обстоятельством непреодолимой силы, так как с момента введения санкций в отношении РФ в 2014 году имел возможность предусмотреть возникновение осложнений в процессе исполнения контракта.

ООО "РН-Смазочные материалы" специализируется на разработке новых видов продукции и реализации смазочных материалов. Смазочные материалы и присадки производятся на 7 предприятиях НК "Роснефть". Ассортимент включает более 1000 позиций.