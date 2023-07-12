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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Цены на бензин в РФ в июне ускорили рост до 1,55% с 0,95% в мае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в июне 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 1,55% после роста на 0,95% в мае, на 0,05% в апреле, на 0,06% в марте, сообщил в среду Росстат.

До этого в феврале потребительские цены на бензин снижались на 0,07%, в январе оставались стабильными.

За I полугодие цены на бензин выросли на 2,56%.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в июне 2023 года подорожал на 3,12%.

Потребительские цены на бензин в РФ с 4 по 10 июля выросли на 0,37% после роста на 0,28% на предыдущей неделе.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 июля составляла 52,49 руб. (на 3 июля – 52,30 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 48,64 руб. (48,46 руб.), АИ-95 – 53,09 руб. (52,88 руб.), АИ-98 – 63,38 руб. (63,26 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 4 по 10 июля повысились на 0,1% третью неделю подряд. Средняя цена ДТ в стране на 10 июля составила 58,42 руб. за литр (на 3 июля – 58,38 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 3 по 9 июля, по данным Росстата, упало на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей и составило 819,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 4,0% – до 1 млн 697,2 тыс. тонн.

Росстат
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