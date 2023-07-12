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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Аналитики ЦБ РФ отметили усиление проинфляционного давления на фоне роста издержек и спроса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проинфляционное давление усиливается на фоне роста издержек производителей и быстрого увеличения спроса, который невозможно оперативно удовлетворить в силу ряда ограничений, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Производители товаров и услуг, с одной стороны, сталкиваются с ростом издержек, в том числе в связи с сохраняющимися барьерами для импорта. С другой стороны, они отмечают быстрый рост спроса, который не способны оперативно удовлетворить из-за производственных, трудовых и прочих ограничений. Результатом становится усиление инфляционного давления", - отмечают аналитики Банка России.

Они считают, что этот процесс с учетом инерции макроэкономических трендов продолжит разворачиваться в ближайшие месяцы. "Для его нейтрализации требуется уменьшение бюджетного и (или) кредитного импульса. Возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля может стать дополнительным проинфляционным фактором", - подчеркивает департамент ЦБ.

ЦБ РФ
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