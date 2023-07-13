Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы с прошлого апреля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря данным о резком замедлении инфляции в Соединенных Штатах, причем индексы Standard & Poors 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных значений с апреля 2022 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Замедление инфляции позволяет участникам рынка надеяться, что Федрезерв вскоре прекратит подъем ключевых процентных ставок.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне.

При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

Акции Domino's Pizza Inc. подскочили на 11% после того, как сеть пиццерий подписала глобальное соглашение с компанией Uber, которое позволит клиентам заказывать продукцию в приложениях Uber Eats и Postmates.

Цена бумаг поставщика солнечных батарей SunPower Corp. увеличилась на 8,2% после того, как аналитик Raymond James Павел Молчанов повысил рекомендацию по ним до "активно покупать" с "выше рынка".

Котировки акций Draftkings Inc. выросли на 5,3% благодаря тому, что аналитик Bank of America Global Research Шон Келли улучшил рекомендацию для бумаг букмекерской компании до "покупать" с "нейтрального" уровня и повысил целевую цену до $35 с $25 за акцию.

Капитализация Walt Disney Co. увеличилась на 0,75% на слухах, что компания изучает стратегические варианты дальнейшего развития индийского бизнеса Star India, приобретенного в рамках сделки по покупке развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 году. В числе рассматриваемых вариантов - создание совместного предприятия или продажа Star India.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Lucid Group упали на 11,8%. Компания отчиталась о производстве 2173 автомобиля в прошлом квартале и о поставках 1404 машин. Кварталом ранее фирма произвела 2313 машин и продала 1406.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,25% и составил 34347,43 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Salesforce Inc., подорожавшие на 2,8%, а лидерами снижения - бумаги Cisco Systems Inc. и UnitedHealth Group, подешевевшие на 2,7% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,74% - до 4472,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,15% и составил 13918,96 пункта.