Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,1-0,2%

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с февраля 2022 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях завершения ужесточения монетарной политики Федрезерва благодаря замедлению инфляции в США в июне. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,1-0,2%, причем второй превысил 2900 пунктов впервые с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2903,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1005,64 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 90,99 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,9% "префы"), "Русала" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), OZON (+0,3%), бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Мнение экспертов

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются продолжить рост, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Замедление потребительской инфляции в США в июне укрепило ожидания более сдержанной политики ФРС во втором полугодии, поддержав котировки золота и оказав давление на доллар. В четверг в США будут опубликованы данные по производственной инфляции за июнь, которые, вероятно, также покажут ее замедление.

Китайские индексы акций в четверг выросли, несмотря на худшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу КНР в июне, которые показали падение экспорта на 12,4% г/г и импорта на 6,8% г/г при увеличении профицита баланса с $65,81 млрд до $70,62 млрд. В КНР, тем не менее, по-прежнему рассчитывают на расширение государственного стимулирования экономики, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи находится недалеко от ближайшего сопротивления 2910 пунктов. Одним из позитивных факторов для сырьевых компаний в РФ в четверг, по оценке Кожуховой, могут стать данные о росте товарооборота с Китаем в I полугодии на 40,6% г/г и увеличении общего импорта сырья в КНР в июне, в частности, угля на 110% г/г, а природного газа - на 19,2% г/г. В остальном инвесторы в РФ переходят к ожиданиям полугодовых дивидендов, а также пытаются частично защититься от девальвации рубля покупками "префов" "Сургутнефтегаза". Ежемесячные прогнозы ОПЕК и МЭА также могут повлиять на динамику нефтяных котировок, полагает представитель "Велес Капитала".

Зарубежные рынки

В США в среду индексы акций выросли на 0,3-1,2%, причем S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,2%) обновили максимумы с апреля прошлого года на данных о замедлении инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Резкое замедление инфляции позволяет надеяться, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне. При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

В Азии в четверг также сохраняется позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

В четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки роста после подъема накануне, вызванного падением курса доллара.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,36 за баррель (+0,3% и +0,9% в среду), августовская цена WTI - $75,92 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне).

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США вызвала снижение курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.