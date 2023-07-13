ЦБ отозвал лицензии на страхование у СК "АСКО-Центр"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал две действующие лицензии на страхование у "Страховой компании АСКО-Центр" в связи с отказом акционерного общества от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, сообщил регулятор.

У компании отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования и лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

Акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" было создано в декабре 1991 года в Курске.