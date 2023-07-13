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Swatch увеличила полугодовую чистую прибыль в полтора раза

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, зафиксировал рост чистой прибыли и выручки в первом полугодии 2023 года и отчитался о повышении показателя рентабельности.

Чистая прибыль Swatch в январе-июне выросла на 55,6% в годовом выражении, до 498 млн швейцарских франков ($577,2 млн).

Операционная прибыль подскочила на 36,4% и составила 686 млн франков. Рентабельность по этому показателю увеличилась до 17,1% с 13,9%.

Выручка в отчетном полугодии повысилась на 11,3% (+18% без учета колебаний валютных курсов) и достигла рекордного для компании показателя в 4,02 млрд франков. Негативное влияние изменений валютных курсов на показатель составило 242 млн франков.

Руководство Swatch видит "отличные перспективы для роста выручки во втором полугодии в национальных валютах" во всех регионах и сегментах и считает неблагоприятную ситуацию на валютных рынках единственным фактором риска.

Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, подорожал после публикации отчета на 6,6%. С начала года капитализация компании выросла на 9,8%, до 13,54 млрд франков.

Swatch Group Swatch Швейцария
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