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Delta Air увеличила квартальную чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний США, увеличила чистую прибыль в 2,5 раза и улучшила годовой прогноз, отметив высокий спрос на пассажирские авиаперевозки.

В апреле-июне чистая прибыль перевозчика составила $1,83 млрд, или $2,84 в расчете на акцию, по сравнению с $735 млн, или $1,15 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,68 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,4 на акцию.

Квартальная выручка Delta Air увеличилась на 13%, до рекордных $15,58 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $14,44 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в апреле-июне выросла до 88% с 87% годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 87,2%.

Выручка от пассажирских перевозок увеличилась на 21%, до $13,21 млрд, от грузовых перевозок - упала на 37%, до $172 млн.

"Спрос на пассажирские авиаперевозки остается высоким. С учетом такого конструктивного фона мы повышаем прогноз скорректированной прибыли на 2023 год до $6-7 на акцию с $5-6 на акцию", - говорится в пресс-релизе Delta Air.

Компания также подтвердила прогноз свободного денежного потока на этот год на уровне $3 млрд.

С начала 2023 года капитализация Delta Air выросла на 46%.

США Delta Air
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