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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в июне увеличили нефтедобычу на 90 тыс. баррелей в сутки - до 28,19 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом стран ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, согласно расчетам "Интерфакса", нарастили производство на 25 тыс. б/с, но оно все равно было на 1,9 млн б/с ниже установленных сделкой квот - лишь 23,5 млн б/с.

Кроме того, ряд стран ОПЕК+ дополнительно добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.

С учетом добровольных сокращений страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, на 0,865 млн б/с отстают от договоренных уровней.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Страна Добыча, май 2023 Добыча, июнь 2023 Изм-е м/м разрешенный уровень добычи, 2023г Необх. добыча с учетом добровольных сокращений
Алжир 973 957 -16 1007 959
Ангола 1148 1102 -46 1455 1455
Конго 266 262 -4 310 310
Экваториальная Гвинея 58 62 4 121 121
Габон 212 207 -5 177 169
Ирак 4127 4181 54 4431 4220
Кувейт 2555 2551 -4 2676 2548
Нигерия 1277 1298 21 1742 1742
Саудовская Аравия 9976 9998 22 10478 9978
ОАЭ 2895 2894 -1 3019 2875
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 23487 23512 25 25416 24377
Иран 2698 2754 56
Ливия 1169 1156 -13
Венесуэла 743 767 24
ВСЕГО ОПЕК 28099 28189 90
ОПЕК
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