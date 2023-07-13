Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в июне увеличили нефтедобычу на 90 тыс. баррелей в сутки - до 28,19 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
При этом стран ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, согласно расчетам "Интерфакса", нарастили производство на 25 тыс. б/с, но оно все равно было на 1,9 млн б/с ниже установленных сделкой квот - лишь 23,5 млн б/с.
Кроме того, ряд стран ОПЕК+ дополнительно добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.
С учетом добровольных сокращений страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, на 0,865 млн б/с отстают от договоренных уровней.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|Страна
|Добыча, май 2023
|Добыча, июнь 2023
|Изм-е м/м
|разрешенный уровень добычи, 2023г
|Необх. добыча с учетом добровольных сокращений
|Алжир
|973
|957
|-16
|1007
|959
|Ангола
|1148
|1102
|-46
|1455
|1455
|Конго
|266
|262
|-4
|310
|310
|Экваториальная Гвинея
|58
|62
|4
|121
|121
|Габон
|212
|207
|-5
|177
|169
|Ирак
|4127
|4181
|54
|4431
|4220
|Кувейт
|2555
|2551
|-4
|2676
|2548
|Нигерия
|1277
|1298
|21
|1742
|1742
|Саудовская Аравия
|9976
|9998
|22
|10478
|9978
|ОАЭ
|2895
|2894
|-1
|3019
|2875
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|23487
|23512
|25
|25416
|24377
|Иран
|2698
|2754
|56
|Ливия
|1169
|1156
|-13
|Венесуэла
|743
|767
|24
|ВСЕГО ОПЕК
|28099
|28189
|90