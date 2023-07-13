ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастут на 1,41 млн б/с - до 67,14 млн б/с, а в 2024 году рост предложения составит еще 1,39 млн б/с - до 68,53 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Прогноз роста на 30 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем отчете, из них 10 тыс. б/с - за счет пересмотра показателя 2022 года. Незначительные пересмотры в сторону понижения показателей стран ОЭСР Европы и Азии были в значительной степени компенсированы повышением показателей производства в странах ОЭСР в Северной и Южной Америке.

"Так, добыча нефти и конденсата в США в апреле 2023 года была всего на 100 тыс. б/с меньше мартовского уровня, но все же оставалась очень высокой. Это на 8% больше, чем в том же месяце годом ранее. Тем не менее, общее количество нефтяных скважин в настоящее время снижается в течение нескольких недель подряд, что может привести к более низким ожиданиям роста во II полугодии 2023 года", - говорится в отчете.

Тем не менее эксперты ожидают "постепенный и устойчивый рост добычи сланцевой нефти в США в течение всего года" и повысили прогноз производства в США на 30 тыс. б/с в 2023 году - до 20,29 млн б/с, что на 1,08 млн б/с выше, чем в 2022 году. В то же время они отмечают неопределенность, связанную с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в оставшуюся часть года.

ОПЕК сохранила оценку снижения добычи нефти с конденсатом в России в 2023 году - до 10,28 млн б/с с 11,03 млн б/с в 2022 году. На 2024 год ОПЕК прогнозирует сохранение уровня производства нефти в РФ - 10,28 млн б/с.

В регионе Северного моря рост добычи был пересмотрен в сторону понижения после продолжающегося отставания Великобритании. Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана.

Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,4 млн б/с и составит в среднем 68,5 млн б/с, при этом поставки из стран, не входящих в ОЭСР, вырастут на 0,4 млн б/с. Ожидается, что основными драйверами роста предложения жидких углеводородов будут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, при этом большая часть увеличения, как ожидается, будет обеспечена текущими проектами. В то же время, по прогнозам, наибольшее снижение производства произойдет в Мексике и Азербайджане.