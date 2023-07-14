Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аграрии Ставрополья завершили массовый сбор урожая клубники (садовой земляники открытого грунта), было собрано 180 тонн ягоды, что на 41,6% меньше, чем в прошлом году, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Сергей Измалков.

По его словам, в 2022 году было собрано 308 тонн клубники.

Причиной снижения урожая послужила непогода. "Неблагоприятные погодные условия значительно отразились на урожае земляники этого года. Обильные осадки в виде дождя сказались на качестве ягоды, часть урожая повреждена градом", - сказал министр.

Часть урожая удалось сохранить, по словам министра, благодаря большому опыту работы и соблюдению агротехнологических процессов. Средняя урожайность в этом году составила 29,3 ц/га.

Всего возделыванием земляники на Ставрополье занимаются девять предприятий, из них три - это крестьянско-фермерские хозяйства. Максимальные площади культуры сосредоточены в СПК "Советский" Кировского округа - 27 га.