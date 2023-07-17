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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, сообщила компания.

Как отмечается, система устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic.

Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

После начала военной операции на Украине многие иностранные комплектующие, в том числе полупроводники и чипы для систем АБС, оказались в дефиците в РФ. Главные производители таких запчастей, среди которых Bosch, NXP и X-Fab, объявили о приостановке поставок в Россию.

АвтоВАЗ
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