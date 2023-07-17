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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Гуанчжоуская фьючерсная биржа в июле начнет торги деривативами на карбонат лития

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гуанчжоуская фьючерсная биржа (Guangzhou Futures Exchange) получила разрешение Китайского комитета по контролю над ценными бумагами на торговлю фьючерсами на карбонат лития.

Торги фьючерсными контрактами начнутся 21 июля, сообщает "Синьхуа".

Кроме того, 24 июля биржа запустит торговлю опционами на карбонат лития.

Гуанчжоуская фьючерсная биржа была основана в 2021 году и специализируется на продукции, связанной с экологичным и устойчивым развитием.

Литий используется в том числе для производства аккумуляторов. Бум продаж электромобилей в мире привел к удвоению спроса на литий в последние два года, по оценкам экспертов. По их прогнозам, в ближайшие годы спрос со стороны автопроизводителей продолжит повышаться, поскольку западные страны запрещают продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а использование электромобилей в Китае стремительно растет.

Гуанчжоу Китай
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