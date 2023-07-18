Лимиты SEC помешают многим инвестфондам США докупать акции техногигантов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Многие из крупнейших инвестфондов США из-за правил диверсификации больше не могут наращивать позиции в акциях популярных эмитентов, пишет Financial Times.

Крупные управляющие компании, такие как Fidelity, BlackRock, JPMorgan Asset Management, American Century и Morgan Stanley Investment Management, достигли жестких регуляторных лимитов для диверсифицированных фондов.

Индексы, к которым привязаны фонды, все больше зависят от динамики котировок акций ряда технологических гигантов, чей вес в них растет вместе с рыночной капитализацией. В частности, S&P 500 прибавил с начала года около 18%, но этот рост преимущественно обеспечили семь компонентов, которым соответствуют бумаги крупных компаний сектора.

Взаимные фонды, зарегистрированные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США как диверсифицированные, не вправе инвестировать более 25% капитала в "большие позиции" - акции эмитентов, на каждого из которых приходится более 5% портфеля.

Если размер больших позиций увеличивается до уровня выше 25% в результате роста котировок, санкции к фондам не применяются, но наращивать эти позиции больше нельзя.

Так, на конец мая управляемый Fidelity фонд Contrafund с активами на $108 млрд больше не мог приобретать акции Meta, Berkshire Hathaway, Microsoft Corp. и Amazon.com Inc., поскольку их совокупный вес в портфеле достиг 32%.

Technology Opportunities Fund, управляемый BlackRock, лишился возможности покупать акции Apple Inc., Microsoft и Nvidia Corp., а фонд JPMorgan, ориентированный на "акции роста" в сегменте компаний крупной капитализации, превысил лимит на позиции в бумагах Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet Inc. и Amazon.