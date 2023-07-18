Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Фото: Александра Левчук/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Объем денежных переводов в Грузию в январе-июне 2023 года составил $2 млрд 367 млн, что на 32,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил Национальный банк страны.

В первом полугодии этого года, как и в предыдущие периоды, с большим отрывом лидировали по объемам переводов Российская Федерация - $1 млрд 125,5 млн (рост на 50%), Италия - $249,088 млн (рост на 20%), США - $206 млн (рост на 40%).

Из Греции поступило $117 млн (рост на 7,2%), из Израиля - $106,8 млн (рост на 12%).

При этом в июне текущего года наблюдалось снижение показателя: в страну поступило $353,2 млн, что на 17,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего переводов было осуществлено из РФ - $129,31 млн, далее следуют Италия - $43 млн, США - $38,73 млн, Греция - $20,3 млн, Германия - $20,2 млн.

За первые шесть месяцев 2023 года из Грузии за рубеж было переведено $172,6 млн, что на 9,4% больше, чем за январь-июнь минувшего года. В том числе в июне отправлено почти $29 млн (снижение на 2,5%).