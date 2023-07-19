Казначейству продлили на год полномочия по централизованным закупкам канцтоваров

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на 2024 год полномочия Федерального казначейства по организации централизованных закупок канцтоваров для ряда ведомств. Это следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вносит соответствующее изменение в правительственное постановление, которым ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" было наделено полномочиями на планирование и осуществление в 2020-2023 годах централизованных закупок канцелярских принадлежностей и бумаги для нужд Росимущества, Федеральной пробирной палаты, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), включая их территориальные органы.

Этим же документом Минфину РФ поручено до 1 июля 2024 года подготовить отчет о результатах использования механизма централизованных закупок.

ФКУ получило полномочия на проведение централизованных закупок канцтоваров для нужд, сначала Росимущества и Пробирной палаты, а затем – Росрыболовства и Рослесхоза в 2020 году в рамках эксперимента по организации Федеральным казначейством централизованных закупок канцелярских принадлежностей и бумаги. Тогда же Казначейство сообщало, что по результатам этого эксперимента планирует получить готовое решение по организации централизованных закупок, которое в дальнейшем может быть распространено на другие ФОИВы.

Это не первый эксперимент по организации централизованных закупок для федеральных органов власти.

Как сообщалось, в 2018 году Казначейство и Минцифры были определены в качестве заказчиков по централизованной закупке российского программного обеспечения для нужд федеральных органов власти, которые находятся под управлением правительства РФ. Минцифры стало отвечать за централизованные закупки для федеральных госорганов офисного ПО и софта для обеспечения информационной безопасности, а Казначейство – за централизованные закупки для таких госорганов и их подведомственных казенных учреждений ПО для ведения бюджетного учета.

Кроме того, в прошлом году правительственным распоряжением в ведение Минстроя был передан ряд казенных учреждений, выполняющих функции заказчика в строительстве для различных ФОИВов. В результате был создан единый госзаказчик в сфере строительства.

По данным Минфина, доля совместных (в том числе централизованных) закупок в настоящее время невелика и фактически не меняется в течение нескольких последних лет. Так, в 2020 году госзаказчики разместили 32 тыс. извещений об осуществлении совместных закупок (1,5% от общего числа извещений) на 165 млрд рублей (1,8% от общего объема извещений). Годом ранее было размещено 35 тыс. таких извещений на общую сумму 164 млрд рублей. В 2022 году госзаказчики разместили 37,5 тыс. извещений о проведении совместных закупок (1,6%) на 377 млрд рублей.