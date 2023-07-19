Девелопер Howard Hughes будет реорганизован в холдинговую компанию
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров американского девелопера Howard Hughes Corp. одобрил реорганизацию фирмы в холдинговую компанию, сообщила пресс-служба Howard Hughes.
Новая компания - Howard Hughes Holdings Inc. - будет материнской по отношению к Howard Hughes Corp., а ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 14 августа под тикером "HHH".
Бумаги Howard Hughes Corp. продолжат котироваться до дня реорганизации, 11 августа, включительно под тикером "HHC".