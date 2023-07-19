Производитель средств китайской традиционной медицины импортирует травы из России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd (GPHL), один из ведущих производителей препаратов традиционной китайской медицины, планирует импортировать почти 30 тысяч тонн лекарственного сырья из России и Индонезии в ближайшие пять лет, сообщает "Синьхуа".

Дочерняя компания GPHL подписала соглашения о закупке почти 20 тысяч тонн лекарственных трав в России для изготовления препаратов традиционной медицины, включая лакрицы, астрагала и лимонника китайского. Еще около 10 тысяч тонн сырья компания закупит в Индонезии, в том числе франжипани (плюмерию), ключевой ингредиент чайных напитков. Общая стоимость сделок оценивается примерно в 1,3 млрд юаней ($182 млн).

В компании рассчитывают, что эти сделки стабилизируют цены на сырье для препаратов традиционной китайской медицины и будут способствовать устойчивому развитию отрасли.

По словам заместителя генерального директора GPHL У Чанхая, в России с ее климатом и богатым биоразнообразием произрастает множество трав, распространенных в холодных регионах.