Биржевой оператор Nasdaq увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года биржевой оператор Nasdaq Inc. сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль Nasdaq в апреле-июне составила $267 млн, или 54 цента в расчете на акцию, по сравнению с $307 млн, или 62 центами на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 71 цент на акцию, при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 66 центов на бумагу.

Квартальная выручка Nasdaq повысилась на 4%, до $925 млн c $893 млн, и превзошла консенсус-прогноз на уровне $915 млн.

Выручка в сфере рыночных услуг понизилась на 1%, до $250 млн, в сегменте бизнес-решений - выросла на 6%, до $674 млн.

Nasdaq выплатит дивиденды в размере $0,22 на акцию по итогам второго квартала. Выплата состоится 29 сентября, реестр акционеров закрывается 15 сентября.

С начала 2023 года капитализация Nasdaq снизилась на 16,25%.