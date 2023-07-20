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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Украина получит кредит ВБ на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) выделит Украине ссуду в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

По его словам, средства предусмотрены для укрепления социальной защиты, оказания помощи людям и восстановления экономики.

Глава украинского правительства отметил, что в общей сложности группа ВБ совместно с партнерами мобилизовали для Украины $34 млрд помощи, из них более $22 млрд уже поступили в бюджет страны.

Всемирный банк Денис Шмыгаль Украина Япония
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