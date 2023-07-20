На "Мосбирже" доллар подешевел на 1,17 рубля, евро подешевел на 2,09 рубля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На торгах четверга на "Московской бирже" рубль подорожал к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.

К 19:00 доллар подешевел на 1,17 рубля, до 90,23 рубля, евро подешевел на 2,09 рубля, до 100,5 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,58 рубля - до 94,85 рубля. Юань подешевел на 7,2 копейки - до 12,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро днем в четверг в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Поддержку котировкам нацвалюты также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Участники рынка при этом не отреагировали на новые антироссийские санкции со стороны США.

США расширили санкции против России, в списки попали 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. В частности, США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность". В SDN-list также включен банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкого шага - вплоть до 100 б.п.

Банк России не менял ключевую ставку уже шесть заседаний подряд. Сейчас она составляет 7,5%.

ЦБ допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Годовая инфляция в России, как следует из данных Росстата, на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

После публикации этих данных некоторые аналитики предположили, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п.

"К концу торгов четверга рубль укрепился до уровня ниже 90,50 к доллару и ниже 101 к евро. Игроки на российском рынке ожидают завтрашнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ставка будет увеличена на 50 б.п. с сохранением жесткого комментария о возможности дальнейшего повышения на следующих заседаниях. Эти ожидания формируют больше психологическую поддержку российской валюте, нежели экономическую. Ставка 8% не сможет нивелировать основные факторы ослабления рубля, такие как ухудшение внешнеторгового баланса и отток капитала. Очередное внесение ряда физических и юридических лиц в санкционные списки США, ЕС и Канады не оказало существенного влияния на курс российской валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российская валюта сегодня выросла по отношению к доллару США более чем на 1%. Завершила основную торговую сессию в районе 90,5. Рубль вернулся в середину узкого диапазона 89,5 - 91,5 за доллар, где консолидируется вторую торговую неделю подряд. Российская валюта сегодня укреплялась на фоне завтрашнего заседания ЦБ и возможного повышения ключевой процентной ставки. А также, вероятно, благодаря продаже части валюты экспортерами в преддверии выплаты налоговых обязательств", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Укрепление рубля наблюдалось перед завтрашним заседанием ЦБ РФ и вероятным повышением процентной ставки на 50 б.п., до 8%. Кроме того, Минфин России представил предварительный список 44 стран, институциональные инвесторы которых могут получить доступ к валютным торгам РФ, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может увеличить ликвидность на рынке и в том числе поддержать спрос на рубль", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в четверг на фоне значительного укрепления доллара США.

К 19:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,25% - до $79,24 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,33% - до $75,25 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов после выхода сильных данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тысяч, до 228 тысяч человек с 237 тысяч неделей ранее, говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 242 тысяч.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Во втором полугодии на рынке нефти ожидается дефицит после объявления Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 21 июля на 35,01 копейки, до 90,8545 рубля/$1, и уменьшил курс евро на 61,11 копейки, до 101,833 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг снизился на 32,53 копейки по отношению к среде и составил 90,8851 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 41,38 копейки и составил 90,7848 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 460,628 млн, из которых $316,028 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 144,6 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 45,18 копейки, до 102,0199 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 75,36 копейки, до 101,6649 рубля. Объем торгов евро составил 526,093 млн евро, из которых 135,805 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 390,288 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" выросла на 18 базисных пунктов - до 7,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 3 базисных пункта - до 7,46% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,35% и 7,38% годовых.