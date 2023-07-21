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Dow Jones завершил ростом девятую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq упали

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в плюсе благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая International Business Machines (IBM), а также Johnson & Johnson.

Индекс поднялся по итогам девятой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет, отмечает Market Watch.

В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix Inc. и Tesla Inc.

Стоимость бумаг Netflix упала на 8,4% к закрытию рынка. Чистая прибыль и число подписчиков оператора крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке в минувшем квартале превзошли прогнозы аналитиков. Однако выручка не дотянула до ожиданий, при этом прогноз компании на текущий квартал также оказался хуже предположений экспертов.

Акции Tesla подешевели на 9,7%. Производитель электромобилей увеличил чистую прибыль во втором квартале на 20%, выручку - почти в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

В то же время операционная рентабельность Tesla упала до 9,6% - минимума за пять кварталов в связи со снижением компанией цен на автомобили с целью наращивания доли рынка.

"Выручка Netflix не оправдала ожиданий, и компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на третий квартал, - отмечает аналитик Deutsche Bank Генри Аллен, слова которого приводит Market Watch. - Отчетность Tesla показала падение рентабельности".

Котировки бумаг Alphabet Inc. и Microsoft Corp. снизились по итогам торгов на 2,3%, Apple Inc. - на 1%.

Стоимость акций IBM выросла в четверг на 2,1%. Выручка компании во втором квартале уменьшилась на 0,4%, не оправдав прогнозов рынка. Однако эксперты сфокусировались на позитивных моментах в отчетности, в том числе, на двузначных темпах роста доходов в ключевом для компании сегменте ИИ-решений.

Бумаги Johnson & Johnson, Abbott Laboratories и Travelers Cos., опубликовавших квартальные результаты в четверг, выросли соответственно на 6,1%, 4,2% и 1,8%.

Статданные, опубликованные 20 июля, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США, а также падение продаж на вторичном рынке жилья.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа заявок до 242 тыс. с 237 тыс., зафиксированных неделей ранее.

Среднее число заявок на пособие по безработице в Штатах за последние четыре недели уменьшилось до 237,5 тыс. с 246,75 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда.

Продажи жилья на вторичном рынке США в июне упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов, по данным Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 163,97 пункта (0,47%) и составил 35225,18 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 30,85 пункта (0,68%) - до 4534,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 294,71 пункта (2,05%) и составил 14063,31 пункта.

Nasdaq Composite Dow Jones Industrial Average
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