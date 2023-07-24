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Dow Jones вырос 10-е торги подряд, Nasdaq снизился

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу незначительными и разнонаправленными изменениями.

Dow Jones Industrial Average хотя и увеличился всего на 0,01%, но закончил "в плюсе" десятую сессию подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в августе 2017 года. S&P 500 также слабо вырос, в то время как Nasdaq опустился на 0,2%.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones повысился на 2,1%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq уменьшился на 0,6%.

Инвесторы продолжают оценивать корпоративную отчетность.

Квартальные результаты уже опубликовали примерно 18% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. В 75% случаях прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза. Тем не менее, в апреле-июне, как ожидается, будет зафиксировано снижение прибылей по итогам третьего квартала подряд - в среднем на 9,6%. Для сравнения, в январе-марте они уменьшились на 2%, в четвертом квартале 2022 года - на 4,7%, пишет MarketWatch.

Акции SLB (ранее называлась Schlumberger) подешевели в пятницу на 2,2%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в апреле-июне на 7%. Выручка подскочила почти на 20%, но не дотянула до прогноза.

American Express Co. во втором квартале получила рекордную выручку, тем не менее она оказалась ниже ожиданий экспертов. В результате цена акций одного из лидеров американского рынка пластиковых карт упала на 3,9%.

Стоимость Regions Financial снизилась на 3,1%. Хотя выручка банка в минувшем квартале оказалась лучше консенсус-прогноза, но объем депозитов сократился более чем на 8%.

Котировки бумаг Apple Inc. опустились за день на 0,6%, Tesla - на 1,1%, Boeing Co. и Microsoft Corp. - на 0,9%.

Между тем акции Harley-Davidson Inc. подорожали на 1,9% после того, как аналитики D.A. Davidson улучшили рекомендации для них до "покупать" с "нейтрального уровня".

Кроме того, выросла цена бумаг нефтепроизводителей Chevron Corp. - на 1,5%, Exxon Mobil и Occidental Petroleum - на 0,5%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 2,51 пункта (на 0,01%) и составил 35227,69 пункта. В число лидеров подъема среди компонентов индекса вошли акции Intel Corp., подорожавшие почти на 2%, а также Merck & Co. и Procter & Gamble Co., которые прибавили в цене соответственно 1,8% и 1,6%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 1,47 пункта (на 0,03%) - до 4536,34 пункта.

При этом индекс Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 30,5 пункта (на 0,22%) и составил 14032,81 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
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