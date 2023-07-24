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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Доллар США чуть колеблется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в условиях влияния разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,0075 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 62,29 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 12,619 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях разнонаправленной динамики мировых рынков капитала и немного снижающихся в рамках коррекции после роста нефтяных котировок. При этом на нацвалюту оказывает давление напряженная геополитическая обстановка - утром в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Также на выходных лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали сложившуюся в зоне СВО обстановку в части контрнаступления ВСУ, которое российский президент назвал провалившимся.

Вместе с тем, поддержку рублю может оказывать поднятие ключевой ставки Банком России в пятницу - сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%. Рынок в значительной мере допускал возможность такой динамики после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения.

Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля прошлого года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, отмечает ЦБ РФ.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,96 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,96 за баррель, что на 0,13% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу незначительными и разнонаправленными изменениями.

Dow Jones Industrial Average хотя и увеличился всего на 0,01%, но закончил "в плюсе" десятую сессию подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в августе 2017 года. S&P 500 также слабо вырос, в то время как Nasdaq опустился на 0,2%.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones повысился на 2,1%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq уменьшился на 0,6%.

Инвесторы продолжают оценивать корпоративную отчетность.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 1,35%, китайский CSI300 снижается на 0,25%, гонконгский Hang Seng теряет 1,47%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,76%, австралийский индекс S&P/ASX 200 колеблется около нуля, подрастая на 0,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.

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