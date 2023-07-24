Транзит "Газпрома" через Украину продолжается в объеме 40,2 млн куб. м

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку газа на понедельник в объеме 40,2 млн куб. м, сообщила украинская компания. В воскресенье показатель был 40 млн куб. м.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,2 млн куб. м на 24 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе в пятницу оставалась на минимальных уровнях. Ветряки смогли обеспечить лишь 8,1% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. При этом средний показатель с начала месяца был 14%.

Спотовая цена в Европе в пятницу снизилась на 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $315 за тысячу кубометров.

Ширится разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $389; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $316.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 83,36% - это на 15 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 22 июля (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,34 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работали со средней производительностью 63%, с начала июля средняя загрузка составляет лишь 58%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1,2 млрд куб. м - это чуть меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране 62%, что на 14 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.