РФ в I полугодии увеличила экспорт свинины почти в 1,6 раза до 74 тыс. т

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии отправила на зарубежные рынки более 74 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов (без учета данных по странам ЕАЭС за май-июнь), что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Экспортная выручка в годовом выражении увеличилась на 86%. Натуральный показатель центр не приводит.

Согласно сообщению, Вьетнам вновь начал наращивать импорт российской свинины. С января по июнь отгрузки в эту страну выросли в стоимостном выражении в 2,6 раза, в натуральном - в 2,1 раза, до более 38 тыс. тонн. Свыше 60% этого объема пришлось на замороженное мясо, 35% - на субпродукты.

В Белоруссию поставлено более 20 тыс. тонн свинины, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 58%.

Кроме того, в топ-3 покупателей вошла Монголия. Отгрузки в эту страну за 6 месяцев выросли на треть в физическом выражении (до 3,3 тыс. тонн) и почти в 2 раза в стоимостном.

Четвертое и пятое места занимают Сербия и Гонконг. Экспорт в Сербию по итогам полугодия вырос в 6,6 раза до 3,2 тыс. тонн, в Гонконг - на 56%, до 3 тыс. тонн.

Как заявил процитированный в сообщении гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, динамика первой половины текущего года свидетельствует о восстановлении экспорта после прошлогодних трудностей. "На первые месяцы 2022 года пришелся спад, связанный с нарушениями логистики в страны дальнего зарубежья, валютными курсами, вопросами оплаты и т. д. Однако в последующие месяцы прошлого года экспортеры сумели выйти на стабильные уровни поставок. Экспорт возвращается на устойчивый уровень", - отметил он.

"Агроэкспорт" также сообщает, что компания "Сибагро", один из ведущих российских производителей свинины, за первые 6 месяцев текущего года отправила за рубеж 5,5 тыс. тонн продукции. Основные партнеры холдинга - Монголия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, сообщил директор департамента оптовых и корпоративных продаж "Сибагро" Ростислав Григорьев.

В Национальном союзе свиноводов прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций уже в 2023 году российский экспорт может достичь 220-230 тыс. тонн (на $500 млн). "Такой объем станет рекордным и позволит разгрузить внутренний рынок", - уточнил Ковалев. По итогам года экспорт в страны ЕАЭС может составить около 50%, остальные 50% придутся на государства Юго-Восточной Азии и ряд других стран.

"Сибагро" планирует довести объем экспорта в 2023 году до 13,2 тыс. тонн за счет открытия новых направлений и увеличения доли присутствия в Монголии и странах СНГ. По словам Григорьева, в настоящее время компания ведет работу по аттестации собственных предприятий на поставки в Узбекистан, Китай, Таиланд, Индию, Армению, на Филиппины.

По данным ФАО, на которые ссылается центр, в настоящее время свинина является вторым по потреблению видом мяса в мире. Согласно оценке организации, в 2022 году глобальное производство свинины выросло на 1,2%, до 122,3 млн тонн. В 2023 году ожидается сокращение до 121,7 млн тонн из-за падения производства в Европе вследствие африканской чумы свиней (АЧС), снижения рентабельности производителей и внутреннего спроса. В то же время среднесрочный прогноз предусматривает рост показателя к 2032 году до более 129 млн тонн. В совокупном глобальном приросте потребления мяса в ближайшее десятилетие около трети обеспечит мясо свиней.

Крупнейший производитель свинины – Китай, на который в прошлом году пришлось более 45% выпуска этого вида мяса в мире. За ним следуют ЕС, США и Бразилия. Россия уверенно входит в топ-5 мировых производителей свинины с долей около 3,5%.

Среди экспортеров свинины в первую тройку стран, согласно ITC Trade Map, в 2022 году входили Испания ($6,9 млрд), США ($6,4 млрд) и Германия ($4,3 млрд). Россия в 2019 году стала нетто-экспортером свинины и по итогам 2022 года находилась в топ-25 государств-поставщиков мяса этого вида. По оценке "Агроэкспорта", при сохранении роста мирового спроса на свинину, стабилизации и усилении текущих позиций РФ, в том числе за счет выхода на новые рынки, экспорт российской свинины может превысить 300 тыс. тонн ($600 млн).