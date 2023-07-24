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Оператор складов Public Storage купит у Blackstone фирму Simply Self Storage за $2,2 млрд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская Public Storage, которая предоставляет в аренду помещения для хранения вещей в индивидуальных кладовках, купит у Blackstone Real Estate Income Trust компанию Simply Self Storage за $2,2 млрд, говорится в пресс-релизе Public Storage.

Simply Self Storage принадлежат расположенные в 18 американских штатах 127 объектов недвижимости, где можно сдать в аренду помещения общей площадью 9 млн кв. футов (около 836 тысяч кв. метров).

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.

С 2019 года Public Storage расширила свой портфель недвижимости на 34%. Размер соответствующих инвестиций достигает $10,6 млрд, включая покупку Simply.

С начала 2023 года капитализация Public Storage сократилась почти на 10%, до $51,29 млрд.

Blackstone Public Storage Simply Self Storage США
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