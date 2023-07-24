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Общий вес семи крупнейших компонентов Nasdaq 100 снизился с 56% до 44%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суммарный вес семи крупнейших компонентов американского фондового индекса Nasdaq 100 снизился с 56% до 44% в рамках специальной перебалансировки в понедельник, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет предварительно ознакомившегося с изменениями главного аналитика Goldman Sachs по фондовому рынку США Дэвида Костина и его команды.

Общий вес сектора информационных технологий уменьшился до 49% с 51%, вес акций Apple Inc. и Microsoft Corp. - примерно на 4 процентных пункта, до 12% и 10% соответственно. Бумаги этих компаний остаются крупнейшими компонентами индекса.

Между тем вес бумаг Broadcom увеличился сильнее всего - на 64 базисных пункта, до 3%.

По данным представителей биржи Nasdaq, на которых ссылается MarketWatch, индекс Nasdaq 100 - самый популярный из ее индексов.

Биржа решила провести специальную перебалансировку индикатора - вторую за последние 25 лет - после существенного роста капитализации семи его крупнейших компонентов. Согласно официальной методике, площадка стремится поддерживать вес крупнейших компонентов на уровне 40%.

Состав Nasdaq 100 в результате текущей специальной перебалансировки не изменится, отмечала Nasdaq. Независимо от этого процесса в число компонентов индекса вошли акции Trade Desk Inc., заменившие бумаги Activision Blizzard.

Индекс Nasdaq 100 отражает котировки акций 100 крупнейших американских и зарубежных нефинансовых компаний с листингом на Nasdaq. Его состав, как правило, пересматривается ежегодно в декабре, также возможна дополнительная перебалансировка по итогам каждого квартала.

По мнению Костина, текущая специальная перебалансировка, как и предыдущая, не окажет существенного влияния на рынок.

Nasdaq 100 прибавляет менее 0,1% на торгах в понедельник. С начала года он вырос на 41,1%.

Apple Inc Broadcom Nasdaq Microsoft Activision Blizzard
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