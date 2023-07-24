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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Экс-глава Mastercard в РФ вошел в совет директоров TCS Group Holding

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава Mastercard в России Алексей Малиновский вошел в совет директоров TCS Group Holding, следует из сообщения холдинга.

Малиновский согласился войти в совет директоров в качестве независимого неисполнительного директора с 21 июля 2023 года. Он также вошел в состав комитетов совета по вознаграждениям и стратегии.

"Малиновский – опытный менеджер с отличным послужным списком в сфере информационных технологий и финансовых услуг: более десяти лет он занимал различные руководящие должности в одной из крупнейших международных компаний по обработке платежей", - говорится в сообщении холдинга.

TCS Group Holding является головной компанией Тинькофф банка и "Тинькофф страхования". Около 35% холдинга принадлежит группе "Интеррос" Владимира Потанина. Тинькофф банк находится под санкциями ЕС и США.

Mastercard, как и другая международная платежная система Visa, в прошлом году ушла из России после начала военной операции РФ на Украине.

Малиновский работал в команде Mastercard с 2010 года, начав с должности главы по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европе. В 2016 году занял должность главы Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении.

Mastercard TCS Group Алексей Малиновский
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