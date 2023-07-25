Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в плюсе сессию в понедельник, участники рынка оценивали корпоративные новости и ждали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс Dow Jones вырос по итогам уже 11-й сессию кряду, чего не наблюдалось с февраля 2017 года, отмечает MarketWatch.

Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.

При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Споры о том, насколько сильно нужно наказывать экономику более высокими ставками, чтобы должным образом подавить инфляцию, все еще продолжаются", - сказала Софи Лунд-Йейтс, ведущий аналитик Hargreaves Lansdown.

"Инвесторы затаили дыхание в преддверии отчетностей гигантов техсектора. В частности, они дадут представление о спросе на рекламу и о положении дел в гонке за искусственный интеллект. Возможна повышенная волатильность рынка, особенно в индексе Nasdaq Composite", - добавила эксперт.

Акции Chevron Corp. подорожали на 2%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США зафиксировала снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в 1,9 раза, однако ее скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

Компания также сообщила, что ее вице-президент и главный финансовый директор Пьер Бребер покинет компанию после 35 лет работы. Пост CFO с 1 марта 2024 года займет 49-летняя Эймер Боннер, являющаяся в настоящее время главным технологическим директором Chevron и президентом Chevron Technical Center.

Цена бумаг Johnson & Johnson выросла на 0,5%. Компания предложила своим акционерам обменять акции компании на бумаги Kenvue Inc., бывшего подразделения J&J в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения, выделенного в самостоятельную компанию ранее в этом году.

Kenvue провела IPO на $3,8 млрд в мае текущего года, получив оценку в $41 млрд. J&J на данный момент владеет 89,6% акций Kenvue, и она намерена отделить 80,1%-ную долю за счет обмена акций.

Котировки акций Tesla выросли на 3,5%, несмотря на то, что аналитики UBS ухудшили рекомендацию для акций американского производителя электромобилей до "нейтрально" с "покупать".

Капитализация Domino's Pizza Inc. увеличилась на 0,1%. Американская сеть пиццерий во втором квартале нарастила чистую прибыль на 6,7%, однако показатель выручки неожиданно снизился.

Рыночная стоимость AMC Entertainment подскочила на 33% на новости, что оператор сети кинотеатров пересмотрел план, предусматривающий конвертацию привилегированных бумаг в обыкновенные акции.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,52% и составил 35411,24 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,4% - до 4554,64 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,19% и достиг 14058,87 пункта.