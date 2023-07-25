Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,1%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется вблизи $83 за баррель) в преддверии заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-1,1%, причем первый превысил 2950 пунктов во главе с расписками Ozon, обновившими максимум с конца 2021 года.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2952,44 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1034,07 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 89,9 рубля (-0,6 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,2%, до 2260 рублей), "Татнефти" (+1,5%), "Русала" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Аэрофлота" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Подешевели акции Polymetal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит рост в направлении рубежа 3000 пунктов. Драйвером могут выступить акции нефтегазового сектора, которые пока не замечают восстановления нефтяных котировок вкупе со слабым рублем. Кроме того, вполне вероятно, что сохранится спрос на бумаги "третьего эшелона" и на акции тех компаний, которые все еще отстают от рынка. Поэтому аналитик отдает предпочтение бумагам "ЛУКОЙЛа", "Совкомфлота", "Татнефти", "РУСАЛа и "Норникеля".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рост нефти последних двух дней отчасти вызван закрытием "шортов" после неудачной попытки увести котировки глубоко ниже $80 за баррель. Создается впечатление, что усилия ОПЕК+ не пропали даром, и на мировом рынке может сформироваться пусть и скромный, но дефицит предложения "черного золота". Вероятность ухода котировок Brent в район $87-88 за баррель велика, полагает эксперт.

"Верящим в дальнейший рост российского рынка акций можно посоветовать побольше внимания уделять акциям нефтяных компаний. Но в целом драйверов для сильного и продолжительного роста рынка акций мы не видим. Его подпитка свежими деньгами начинает сокращаться из-за роста процентных ставок по безрисковым вложениям. Более того, не исключен отток средств на облигационный рынок в "двузначные" доходности", - считает Антонов.

В мире

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,5% на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС. Индекс Dow Jones (+0,5%) вырос по итогам 11-й сессии подряд, чего не наблюдалось с февраля 2017 года, отмечает MarketWatch.

Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.

При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng раллирует на 4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос в пределах 0,1%).

Поддержку рынкам оказывают обещания китайских властей усилить стимулирование экономики, в том числе за счет поощрения внутреннего спроса, отмечает Trading Economics.

Рынок оценивает предварительные данные о динамике ВВП Южной Кореи во втором квартале. Банк Кореи во вторник сообщил, что экономика страны в апреле-июне увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,5% кв/кв и 0,8% г/г.

Нефть

Нефтяные цены утром во вторник продолжают подъем из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита нефти на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $82,97 за баррель (+0,3% и +2,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $79,0 за баррель (+0,3% и +2,2% в понедельник).

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц (до 530 штук).