Операторы группы VEON в Средней Азии смогут использовать бренд Beeline еще минимум пять лет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Активы телекоммуникационного холдинга VEON, работающие под брендом Beeline, перезаключат с российским "Вымпелкомом" лицензионное соглашение на использование товарных знаков после того, как российский актив будет продан местному менеджменту. Об этом говорится в годовом отчете VEON.

ПАО "Вымпелком" – лицензиар товарных знаков Beeline и "Билайн" с 2005 года.

Так, соглашения будут заключать "дочки" холдинга в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, чтобы сохранить право на использование бренда Beeline и связанные с ним товарные знаки.

Предполагается, что в рамках соглашения изменится срок использования товарных знаков с бессрочного на пятилетний период, уточняется в отчете. Кроме того, VEON ожидает, что в рамках новых соглашений не будут добавляться дополнительные сборы.

Вместе с тем, холдинг отмечает, что в соглашениях нет пункта об их пролонгации, что может привести к изменению условий при перезаключении договоров. "Кроме того, нет никакой гарантии, что любое из подразделений, которое решит продлить срок действия лицензии, сможет договориться о продлении на коммерчески приемлемых условиях или вообще сможет это сделать", - отмечается в отчете.

Также VEON предупреждает, что ребрендинг одного или всех активов, работающих под брендом Beeline, может привести к значительным затратам и, в частности, не оправдать ожиданий по узнаваемости бренда, сопоставимого с Beeline.

В настоящий момент сделка по продаже "Вымпелкома", анонсированная в конце 2022 года, все еще не завершена, холдинг намерен закрыть ее в течение 2023 года. VEON по состоянию на 24 июля уже получил разрешения от регуляторов РФ, Великобритании, Бермудских островов и лицензию от OFAC - подразделения Минфина США.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext, сам холдинг зарегистрирован в Нидерландах.