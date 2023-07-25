Банки РФ в июне увеличили запасы драгметаллов на 5,6 тонны

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2023 года составляли 341,6 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 64 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь запасы драгметаллов выросли в пересчете на золото на 5,6 тонны (10%). С начала 2023 года запасы снизились на 0,9 тонны (1%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.