Прописка Evraz Group в ЕС помешала СП с ее участием добиться обеспечения в споре о российском активе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Редомициляция компании в РФ еще не гарантирует ей преимуществ во внутрироссийских корпоративных спорах: суды учитывают и то, где прописаны владельцы резидента САР. Это следует из решения, принятого в ходе разбирательства между недавно переехавшей с Кипра МКООО "Стримкор" и остающейся в этой юрисдикции RVK Invest Limited.

Редомицилированная с Кипра в Приморский край "Стримкор" (50% владеет Evraz Group SA, остальные 50% - ООО "Инвест-ВК", основным владельцем которой является бенефициар кузбасской "Сибирской горно-металлургической компании" Александр Рыбкин) не смогла добиться в российских судах введения обеспечительных мер в рамках рассматриваемого Лондонским международным третейским судом корпоративного спора с акционерами кипрской RVK Invest.

"Стримкор" безуспешно пыталась убедить суды арестовать принадлежащие RVK Invest акции ЗАО "Иркутск-Вторчермет" и ЗАО "Вторчермет", а также запретить отчуждать принадлежащую им недвижимость, следует из материалов судебного дела.

В 2020 году Streamcore Limited стала владельцем 42,6% RVK Invest, остальной пакет - у компаний Abraxas Marketing Limited и Bertolucci International Limited (мажоритарный акционер), свидетельствуют судебные материалы. Согласно заключенному акционерному соглашению, возникающие между компаниями споры разрешаются в Лондонском международном третейском суде. Единственными активами RVK Invest являются акции ЗАО "Иркутск-Вторчермет" и ЗАО "Вторчермет" (100% их уставного капитала).

В декабре 2022 года, уже после переезда в САР, "Стримкор" обратилась в Лондонский международный третейский суд за разрешением возникшего в конце 2021 года корпоративного спора с Abraxas Marketing Limited и Bertolucci International Limited из-за управления RVK Invest и ее "дочками" – ЗАО "Иркутск-Вторчермет" и ЗАО "Вторчермет".

"Корпоративный конфликт возник, среди прочего, ввиду недобросовестных действий директоров RVK Invest, находящихся под контролем мажоритарного акционера", - приводится позиция "Стримкора" в материалах судебных тяжб. В частности, "Стримкор" требует признать, что Abraxas Marketing Ltd. и Bertolucci International Ltd. нарушили акционерное соглашение, и обязать их продать ему акции RVK Invest.

В Evraz получить комментарий о судьбе разбирательства в международном арбитраже "Интерфаксу" не удалось.

Параллельно с ведущейся за рубежом тяжбой "Стримкор" попытался добиться введения обеспечительных мер в виде ареста принадлежащих RVK Invest акций "Иркутск-Вторчермета" и "Вторчермета", а также запретить Росреестру регистрировать отчуждение ряда объектов недвижимости, принадлежащих этим российским компаниям.

В картотеке арбитражных дел находятся как минимум три заявления "Стримкора" на этот счет. В каждом из них компания ссылалась на необходимость обеспечительных мер, чтобы не допустить снижения стоимости акций из-за действий мажоритарного акционера RVK Invest к моменту вынесения решения Лондонским международным третейским судом. "Стримкор" отмечал, что после начала корпоративного конфликта RVK Invest через свои дочерние общества уже произвела отчуждение имущества на сумму свыше 51 млн рублей. Это привело к существенному уменьшению прибыли и финансовых показателей дочерних обществ, равно как и самой РВК.

Однако Арбитражные суды республики Бурятия и Иркутской области отказали "Стримкору" в установлении обеспечительных мер. Они сочли, что запрошенные меры "не связаны напрямую с предметом спора" в Лондонском международном третейском суде и несоразмерны ее требованиям. В частности, Арбитражный суд Иркутской области указал, что запрет на отчуждение имущества "Иркутск-Вторчермета" и "Вторчермета" повлечет негативные последствия для них, хотя они самостоятельные субъекты предпринимательской деятельности и не являются ответчиками по спору, рассматриваемому в международном коммерческом арбитраже.

Арбитражный суд Иркутской области также не принял довод "Стримкора" о том, что введение обеспечительных мер поможет обеспечить не только защиту интересов заявителя, но и эффективность арбитражного разбирательства за рубежом, поскольку спор там идет с компаниями из стран, которые осуществляют недружественные действия в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц.

Этот довод суд оценил "критически". "Из сведений ЕГРЮЛ следует, что учредителями компании являются общество с ограниченной ответственностью "Инвест-ВК" с долей 50% в уставном капитале общества ("Стримкора" - ИФ) и Evraz Group S.A. (Люксембург) с долей 50% в уставном капитале общества. В свою очередь, Люксембург является одной из стран-учредителей организации Североатлантического договора", - говорится в опубликованном определении.

Кроме того, суд при рассмотрении двух заявлений подчеркнул, что для применения обеспечительных мер недостаточно субъективного опасения заявителя о будущей невозможности или затруднительности исполнения решения третейского суда, нужны "достаточные доказательства обоснованности таких опасений". При этом доводы об отчуждении объектов суд не стал принимать во внимание. "Осуществление предпринимательской деятельности предполагает совершение хозяйственными обществами различных сделок, в том числе, по отчуждению принадлежащего им имущества", - говорится в определении.

Также арбитражный суд, оценивая доводы заявителя об отсутствии экономической обоснованности совершения вышеуказанных сделок, сослался на позицию Конституционного суда РФ, согласно которой судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, поскольку в силу рискового характера такой деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.