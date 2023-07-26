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Китайская Hisense задумалась о локализации производства бытовой техники в Петербурге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Hisense рассматривает возможность локализации своего производства на территории Петербурга, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в Telegram.

"Hisense рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Петербурга и подбирает площадку для будущего производства. Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь", - написал он.

Корпорация Hisense была основана в 1969 году. Она занимается производством телевизоров, крупной бытовой техники, смартфонов, сплит-систем и инверторных кондиционеров. Электроника компании экспортируется в более чем 160 стран. Компании принадлежат 29 промышленных парков, расположенных в китайских Циндао, Шунде, Хучжоу, а также в Южной Африке, Чехии, Мексике и других странах.

Китай Петербург Hisense Кирилл Поляков
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