Юнипро во II квартале увеличила производство электроэнергии на 7,95%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Юнипро" во II квартале 2023 года увеличило производство электроэнергии на 7,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,8 млрд кВт.ч, следует из материалов компании.

По итогам I полугодия 2023 г. выработка увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,8 млрд кВт.ч.

Производство тепловой энергии за январь-июнь 2023 г. выросло на 1,2%, до 1071,3 тыс. Гкал.

Увеличение выработки электроэнергии вызвано ростом электропотребления в обеих ценовых зонах оптового рынка. Кроме того, во II ценовой зоне (Сибирь - ИФ) из-за снижения выработки ГЭС увеличилась загрузка тепловых электростанций. В результате Березовская ГРЭС нарастила выработку в I полугодии на 11,2%, до 5,55 млрд кВт.ч, отметили в "Юнипро".

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт.

Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций "Юнипро" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 г. заявили, что с конца 2022 г. фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.