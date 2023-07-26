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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

"Полюс" досрочно завершил прием заявок в рамках программы buyback

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Полюс" завершил прием заявок в рамках программы buyback в связи с достижением их максимального количества, сообщила компания.

В результате "Полюс" в лице "дочки" - "Полюс Красноярск" - планирует приобрести в совокупности 40 млн 802 тыс. 741 акций, что составляет 29,99% от уставного капитала компании и 100% от максимального количества акций, предусмотренного программой buyback.

Ранее компания сообщала, что будет принимать заявки до 9 августа, но книга заявок может быть закрыта и раньше при условии достижения лимита в 29,99%.

Полюс
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