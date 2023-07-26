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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

УАЗ с сентября повысит зарплату на 8%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") с 1 сентября на 8% повысит заработную плату сотрудникам, сообщает пресс-служба УАЗа.

Это третье повышение в текущем году, "которое стало возможным благодаря привлечению и выполнению дополнительных заказов в первом полугодии". Суммарное повышение зарплаты в 2023 году составит более 20%.

"В первом полугодии УАЗ выполнил дополнительный объем производства в 2 тысячи автомобилей, а также все обязательства в рамках коммерческих, корпоративных и государственных заказов. Дальнейшее повышение заработной платы будет рассматриваться по итогам работы за год в феврале 2024 года", - привела пресс-служба слова генерального директора ООО "УАЗ" Алексея Спирина.

В феврале со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских сообщалось о планах УАЗа индексировать на 12% зарплаты в текущем году.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

УАЗ
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