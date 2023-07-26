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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Квартальная чистая прибыль Lloyds оказалась лучше прогнозов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доналоговая прибыль британского банка Lloyds Banking Group Plc во втором квартале 2023 года почти не изменилась, чистая - незначительно увеличилась. Чистая прибыль банка увеличилась до 4,534 млрд фунтов с 4,256 млрд фунтов. Опрошенные банком аналитики в среднем ожидали 4,51 млрд фунтов.

Доналоговая прибыль банка в апреле-июне составила 1,61 млрд фунтов стерлингов ($2,08 млрд) по сравнению с 1,605 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее. В консенсус-прогнозе этот показатель оценивался в 1,72 млрд фунтов.

Чистый процентный доход составил 3,469 млрд фунтов против 3,19 млрд фунтов годом ранее и 3,43 млрд фунтов, прогнозировавшихся аналитиками.

Чистая процентная маржа (NIM) достигла 3,14% по сравнению с 2,87% годом ранее. Рынок ожидал 3,1%.

По итогам года банк теперь рассчитывает обеспечить NIM на уровне выше 3,1%, тогда как ранее планировал 3,05%.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец прошлого квартала составлял 16,9% против 17,1% на конец 2022 года.

Lloyds также объявил промежуточные дивиденды в размере 0,92 пенса на акцию против 0,8 пенса годом ранее.

За последние три месяца капитализация Lloyds сократилась на 7,4% (до 29,5 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 2,8%.

Lloyds Великобритания
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