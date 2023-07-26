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Volkswagen вложит около $700 млн в Xpeng через допэмиссию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Volkswagen Group (VW) инвестирует около $700 млн в китайского производителя электромобилей Xpeng.

Германский концерн получит 4,99% в Xpeng по цене $15 за американскую депозитарную акцию (ADS). Для этого китайская компания выпустит новые обыкновенные акции класса A, говорится в ее пресс-релизе.

Кроме того, компании будут совместно разрабатывать два электромобиля B-класса под брендом Volkswagen для продажи в Китае. Начало их производства запланировано на 2026 год.

Входящий в группу Volkswagen бренд Audi также подписал стратегический меморандум о расширении сотрудничества со своим китайским партнером SAIC. Компании намерены "быстро и эффективно" пополнить линейку электромобилей премиум-класса и на первом этапе будут совместно разрабатывать модели для сегмента, где Audi на китайском рынке еще не представлена.

Акции Volkswagen дешевеют на 1,5% на торгах в среду. ADS Xpeng взлетели в цене более чем на 30%.

Volkswagen Китай Xpeng
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