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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Динамика добычи газа в России в июне начала выравниваться, несмотря на сезонный тренд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Производство газа в России в июне 2023 года продолжило сезонное снижение относительно зимних и весенних месяцев, однако динамика начала выравниваться.

По данным Росстата, добыча газа в июне 2023 года составила 43,2 млрд куб. м (в июне 2022 года добыча была 46,86 млрд куб. м).

Добыча газа, зависящая от температурных колебаний, сезонных тенденций спроса и графика плановых ремонтов, летом проходит через годовой минимум. Несмотря на текущее серьезное переформатирование работы газовой отрасли, регистрируемые цифры не являются минимальным за среднесрочный период. Так в июне 2016 года добыча газа в стране снижалась до 42,2 млрд куб. м, в июне 2015 года - до 42,6 млрд куб. м.

Текущая статистика добычи газа в стране продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины 2022 года (во втором квартале 2022 года серьезно изменился объем экспорта газа "Газпрома" в Европу). В июне сокращение добычи составило лишь 8%, тогда как в предыдущие месяцы было в среднем 13%.

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (34,6 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,6 млрд куб. м).

При этом в структуре добычи газа по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 6 месяцев 2023 года добыча ПНГ составила 52,7 млрд куб. м и 8,6 млрд куб. м за июнь, тогда как год назад показатели были 51,1 млрд куб. м и 7,6 млрд куб. м соответственно.

Поддержку добыче и потреблению газа должна была оказать межтопливная конкуренция. Тепловые электростанции в июне 2023 года увеличили выработку на 4% по отношению к тому же месяцу 2022 года на фоне сокращения выработки гидроэлектростанций (на 11%).

Росстат газ
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