Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Производство грузовиков, по данным Росстата, выросло на 5,8%

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ по итогам I полугодия 2023 года упало в годовом выражении на 29,9%, до 197 тысяч штук, грузовиков - увеличилось на 5,8%, до 75 тысяч, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Выпуск легковых автомобилей в РФ в июне подскочил год к году в 3,1 раза, до 42 тыс. штук, что было ниже майского результата этого года на 0,6%. За шесть месяцев в стране произведено 197 тысяч легковых машин (-29,9%).

Производственные показатели российского автопрома показывали существенный рост год к году в каждом месяце II квартала, что было обусловлено, в частности, низкой базой прошлого года. Из ранее опубликованных данных Росстата следует, что в прошлом году за апрель, май и июнь в стране было произведено 19,9 тыс., 3,7 тыс. и 13,4 тыс. легковых машин соответственно. В этом году за те же месяцы - 26,4 тыс., 42,6 и 42 тыс. Таким образом, во II квартале производство легковых автомобилей выросло г/г втрое, до 111 тыс.

Грузовиков за июнь в РФ выпущено 14,3 тыс. - рост на 37,8% к июню-2022 и на 9,5% к маю-2023. По итогам января-июня их выпуск составил 75 тыс. единиц (+5,8%).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн (кроме электробусов) в июне было на уровне 1,3 тыс. (+23,2% и +20,6% соответственно). За полугодие их было произведено 6,3 тыс. шт. (+8,6%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств в июне подскочил год к году на 40,3%, до 18,5 тыс. шт. По сравнению с маем этого года он был на 3,7% выше. По итогам полугодия он снизился на 27,9%, до 99,4 тыс. единиц.

За январь-июнь 2023 года в РФ было выпущено 15,8 тыс. кузовов для автотранспортных средств (-12,4%). Абсолютного показателя их выпуска за июнь Росстат не приводит, отмечая, что он был на 27,9% выше, чем в июне-2022, и на 10,5% выше майского.

Большегрузных прицепов и полуприцепов с допустимой максимальной массой более 10 тонн в июне выпущено 1,9 тыс. шт. - вдвое больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 15% больше, чем в мае текущего года. За I полугодие произведено 9,6 тыс. прицепов и полуприцепов для большегрузов (+22,9%).