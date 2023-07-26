Рост цен на бензин в РФ 18-24 июля ускорился до 0,58% с 0,5% неделей ранее

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 18 по 24 июля выросли на 0,58% после увеличения на 0,5% неделей ранее, сообщил Росстат в среду.

По отношению к началу года цены на 24 июля выросли на 4,2% при общей инфляции за этот период 3,39%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 июля составляла 53,07 руб. (на 17 июля - 52,76 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 49,18 руб. (48,88 руб.), АИ-95 - 53,69 руб. (53,36 руб.), АИ-98 - 64,07 руб. (63,80 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 18 по 24 июля повысились на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее. С начала года дизель подорожал на 0,2%. Средняя цена ДТ в стране на 24 июля составила 58,58 руб. за литр (на 17 июля - 58,45 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 17 по 23 июля, по данным Росстата, выросло на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей и составило 859,2 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 4,6% - до 1 млн 826,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).