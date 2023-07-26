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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

ЦБ РФ ограничит для начинающих инвесторов размер "кредитного плеча"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России введет категорию "начинающий инвестор", к которым будут относиться те, чей опыт торговли с плечом составляет менее года.

Соответствующий проект указания ЦБ разработал взамен действующего регулирования маржинальных сделок.

Размер плеча для таких клиентов будет снижен, а брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции.

Документ также предусматривает, что действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Проект направлен на ограничение рисков инвесторов, указывает ЦБ. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа включительно.

ЦБ РФ Банк России
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