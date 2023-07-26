Минсельхоз отметил, что динамика цен производителей овощей - в пределах инфляции или ниже

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Динамика цен производителей большинства видов овощей в настоящее время находится в пределах общей инфляции, а по некоторой продукции - ниже ее уровня, сообщает Минсельхоз, комментируя данные Росстата по потребительским ценам на плодоовощную продукцию.

Как сообщило статведомство, за неделю с 18 по 24 июля цены выросли на 1%.

По данным Минсельхоза, отпускные цены на картофель снизились за год на 32,6%, свеклу - на 14,5%, морковь - на 7,3%. В настоящее время снижаются цены на лук - на 13,8% за прошедшую неделю. И этот тренд сохранится по мере поступления на рынок нового урожая от отечественных производителей, прогнозирует министерство.

По оценке, производство лука в текущем году превысит 1,1 млн тонн, что больше среднего показателя за последние пять лет.

Минсельхоз также сообщил, что финансирование федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей в этом году составило 5 млрд рублей, что в два раза больше, чем было выделено на это направление в 2022 году. Поддержка будет оказана 76 регионам.

Кроме того, поддержку получат личные подсобные хозяйства, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции. Она будет оказана сельхозпроизводителям в 32 регионах. На это направление предусмотрено порядка 500 млн рублей.