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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Уолл-стрит закрылась без единой динамики на итогах заседания ФРС и корпоративных отчетах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в среду со слабыми и разнонаправленными изменениями, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

При этом индекс Dow Jones закрылся в плюсе по итогам 13-й сессии подряд, чего не наблюдалось с 1987 года.

Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно.

"До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Участники рынка видят 36%-ю вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.

Акции Alphabet Inc. подорожали на 5,6%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 15%, выручку - на 7%, в частности благодаря росту доходов от рекламы.

Котировки акций Microsoft Corp. опустились на 3,8%. ИТ-гигант увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в минувшем квартале, однако прогноз на текущий квартал оказался хуже ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Visa Inc. снизилась на 0,7%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 22%, выручку - на 12%.

Капитализация Texas Instruments уменьшилась на 5,5%. Американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов во втором квартале снизил чистую прибыль на 25% и дал слабый прогноз на третий квартал.

Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, в прошлом квартале снизила чистый убыток на 11% и сократила выручку на 3,6%. Рыночная стоимость компании упала на 14%.

Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в апреле-июне на 34%, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка. Акции компании подорожали на 1,3%.

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил второй квартал с чистым убытком, хотя нарастил выручку сильнее ожиданий рынка. Цена бумаг компании выросла на 8,8%.

Котировки акций ритейлера одежды Gap Inc. подскочили на 8,3% на новости, что компанию возглавит Ричард Диксон, ранее занимавший должность операционного директора производителя игрушек Mattel Inc.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии вырос на 0,23% и составил 35520,12 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Boeing, а лидером снижения - бумаги Microsoft.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,02% - до 4566,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 14127,28 пункта.

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