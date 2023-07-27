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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Цены на удобрения стабилизировались, рынок сбалансирован, заявил глава РАПУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цены на удобрения стабилизировались, рынок сбалансирован по спросу и предложению, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Я думаю, что цены нашли свое равновесие, все свечки роста цен, которые мы видели в прошлом году, объективно сошли на нет. Рынок сегодня достаточно стабильный, спокойный. И мы видим хороший спрос со стороны всех наших традиционных потребителей. Где-то есть, скажем так, небольшие перекосы, связанные с введением даже уже не санкций, а пошлин со стороны некоторых стран (...) Но тем не менее, на мой взгляд, рынок стабильный", - заявил Гурьев журналистам.

"Фрахтовый рынок тоже стабильный сейчас. Мы имеем возможность спокойно продавать (...), а фермеры спокойно могут эти удобрения покупать (после снижения цен до нормальных значений - ИФ). Поэтому мы сейчас находимся в хорошей, скажем так, среде спроса и предложения", - подчеркнул он.

В 2022 году мировое потребление удобрений упало на 36 млн тонн, или на 7% из-за роста цен, вызванного сокращением предложения и сбоем цепочек поставок из-за антироссийских санкций, отметил Гурьев.

РАПУ Андрей Гурьев
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