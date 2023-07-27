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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Рубль немного подрастает относительно доллара, стабилен к юаню на Московской бирже

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно слабеет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам июля и дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,9 руб./$1 (-25,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,68 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 12,595 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешагнул отметку в 90 рублей благодаря уверенно растущей нефти, а также на фоне поддержки от компаний-экспортеров, готовящихся к основным налоговым выплатам июля. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,76 за баррель, что на 1,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,67 за баррель, что на 1,14% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Инвесторы практически не отреагировали на итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ поднял ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%. Это решение было ожидаемым для подавляющего большинства экспертов. Причем этот уровень ставки - максимальный за 22 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно.

"До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Участники рынка видят 36%-ю вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.

Фондовые индексы США завершили торги в среду со слабыми и разнонаправленными изменениями, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания ФРС.

При этом индекс Dow Jones закрылся в плюсе по итогам 13-й сессии подряд, чего не наблюдалось с 1987 года.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,33%, китайский CSI300 растет на 0,54%, гонконгский Hang Seng - на 1,34%, южнокорейский Kospi - на 0,58%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,83%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,24%.

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