Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

"Лента" может купить уральскую сеть дискаунтеров "Монетка"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента", основным акционером которой является "Севергрупп" Алексея Мордашова, ведет переговоры о приобретении сети дискаунеров "Монетка" в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, если сделка состоится, то магазины "Монетки" продолжат работать под этим брендом; это же название получат супермаркеты "Семья" в Перми, которые "Лента" приобрела в 2021 году.

"Монетка" основана в 2001 году, на сегодняшний день управляет 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа. У компании есть четыре распределительных центра на 24 тыс. кв. м.

"Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. На конец марта под управлением компании было 25 гипермаркетов (основной формат компании) и 568 торговых точек малых форматов. "Лента" купила сеть "Семья" в августе 2021 года за 2,5 млрд рублей.

Лента Монетка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена сделки по продаже бизнеса Volkswagen в РФ составила 125 млн евро

Цена сделки по продаже бизнеса Volkswagen в РФ составила 125 млн евро

Нефть Brent подорожала до $83,7 за баррель после снижения накануне

Нефть Brent подорожала до $83,7 за баррель после снижения накануне

"ФосАгро" планирует в 2023 году нарастить поставки в Африку на 15-20%

"ФосАгро" планирует в 2023 году нарастить поставки в Африку на 15-20%

ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%

Цены производителей на бензин в РФ с начала года выросли почти в два раза

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев"

Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });