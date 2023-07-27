"Лента" может купить уральскую сеть дискаунтеров "Монетка"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента", основным акционером которой является "Севергрупп" Алексея Мордашова, ведет переговоры о приобретении сети дискаунеров "Монетка" в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, если сделка состоится, то магазины "Монетки" продолжат работать под этим брендом; это же название получат супермаркеты "Семья" в Перми, которые "Лента" приобрела в 2021 году.

"Монетка" основана в 2001 году, на сегодняшний день управляет 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа. У компании есть четыре распределительных центра на 24 тыс. кв. м.

"Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. На конец марта под управлением компании было 25 гипермаркетов (основной формат компании) и 568 торговых точек малых форматов. "Лента" купила сеть "Семья" в августе 2021 года за 2,5 млрд рублей.